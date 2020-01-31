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Darüşşafaka Basketbol Okulları'nın KKTC kampı tamamlandı
6 saat önce
Üç ayrı yaş kategorisinde toplamda 19 müsabakaya çıkan sporcular KKTC Basketbol Federasyonuna akredite olan kulüplerle müsabaka yapma olanağı buldu.
Üç ayrı yaş kategorisinde toplamda 19 müsabakaya çıkan sporcular KKTC Basketbol Federasyonuna akredite olan kulüplerle müsabaka yapma olanağı buldu. Yavru vatan KKTC deki özel kuruluşların yanı sıra; Spor Dairesi ve Girne Belediyesi de Daçka'nın spor kampına destek vererek, organizasyonun devamı için çalışacaklarını ilettiler.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:12
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