Darüşşafaka Basketbol Okulları'nın KKTC kampı tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Basketbol Okulları'nın KKTC kampı tamamlandı - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Basketbol Okulları'nın KKTC kampı tamamlandı

6 saat önce

Üç ayrı yaş kategorisinde toplamda 19 müsabakaya çıkan sporcular KKTC Basketbol Federasyonuna akredite olan kulüplerle müsabaka yapma olanağı buldu.

Darüşşafaka Basketbol Okulları'nın KKTC kampı tamamlandı, System.String[]

Üç ayrı yaş kategorisinde toplamda 19 müsabakaya çıkan sporcular KKTC Basketbol Federasyonuna akredite olan kulüplerle müsabaka yapma olanağı buldu. Yavru vatan KKTC deki özel kuruluşların yanı sıra; Spor Dairesi ve Girne Belediyesi de Daçka'nın spor kampına destek vererek, organizasyonun devamı için çalışacaklarını ilettiler.

basketbol, Kıbrıs, Girne, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:12 
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