Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Blatt'i Unutmadı

Darüşşafaka Blatt'i Unutmadı

11 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı Başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve teşekkür plaketi takdim etti.

Darüşşafaka Blatt'i Unutmadı, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı Başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve teşekkür plaketi takdim etti. Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı eski Başantrenörü David Blatt'i unutmadı. THY Euroleague'in 15. haftasında oynanan Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos maçı öncesinde eski Başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim edildi. Darüşşafaka'nın ardından Olympiacos'un başına geçen deneyimli çalıştırıcıya şampiyonluk yüzüğü ile teşekkür plaketini Darüşşafaka Başkanı Ümit Başkırt takdim etti. Yapılan ödül takdiminin ardından Başkırt ve Blatt hatıra fotoğrafı çektirirken, Birleşik Amerikalı başantrenör, yeşil-siyahlı taraftarları selamladı.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:06 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Güncel
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