Darüşşafaka Blatt'i Unutmadı
11 dakika önce
Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı Başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve teşekkür plaketi takdim etti.
Darüşşafaka Tekfen
, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı Başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve teşekkür plaketi takdim etti. Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı eski Başantrenörü David Blatt'i unutmadı. THY
Euroleague'in 15. haftasında oynanan Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos
maçı öncesinde eski Başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim edildi. Darüşşafaka'nın ardından Olympiacos'un başına geçen deneyimli çalıştırıcıya şampiyonluk yüzüğü ile teşekkür plaketini Darüşşafaka Başkanı Ümit Başkırt takdim etti. Yapılan ödül takdiminin ardından Başkırt ve Blatt hatıra fotoğrafı çektirirken, Birleşik Amerikalı başantrenör, yeşil-siyahlı taraftarları selamladı.
(Bora
Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:06 Kaynak: İHA
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