Darüşşafaka Cemiyeti, 156'ncı Yaşını Kutluyor

Her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla, 156 yıldır çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, maddi durumu iyi olmayan ebeveyn kaybı yaşamış çocukların kaliteli bir eğitim alması ve hayata daha güçlü hazırlanması misyonu ile hareket ediyor.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş, "Bir ülkeye ayakta tutan, geleceğe taşıyan en önemli aracın eğitim olduğu bilinen bir gerçek. Biz de Darüşşafaka'da bugüne kadar on binlerce öğrenci yetiştirdik, hepsi de çevresine, ülkesine katkı sağlayan uluslararası alanda başarılara imza attı, bizi gururlandırdı. 156 yıllık geçmişimizin gösterdiği gerçek şu ki, istemek, planlamak ve hayata geçirmek gerekiyor, bizi de başarıya ulaştıran şey bu yaklaşımımız oldu" dedi.

NTV'den 156'ncı yıla özel "Var ettiniz, var olun" belgeseli

Darüşşafaka'nın kurumların ve kişilerin bağış ve destekleriyle 156 yıldır varlığını sürdürdüğünü, 'hayırseverlik' duygusunu güçlendirdiğini de belirten Talha Çamaş, on binlerce annesiz ve babasız çocuklara eşit eğitim fırsatı sunan tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz, başardıklarımızla onları da gururlandırdığımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 156'ıncı yaşı için çok özel bir belgesel de hazırlandı. NTV'nin hazırladığı ve Darüşşafaka'nın kuruluş yıldönümü olan 30 Mart Cumartesi akşamı (bugün) saat 21.00'da başlayacak olan "Var ettiniz, var olun" adlı belgeseli ünlü televizyoncu Mete Çubukçu sunacak.