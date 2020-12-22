Darüşşafaka Cemiyeti'nden "Yeni Yıla Özel Hediye Alternatifi" - Son Dakika

Darüşşafaka Cemiyeti'nden "Yeni Yıla Özel Hediye Alternatifi"

22.12.2020 11:26
Darüşşafaka Cemiyeti'nden

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerin 2021'e özel olarak hazırladığı hediyelik eşyaları, hediye olarak bağış yapmak isteyenlerin beğenisine sunuyor.

Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, öğrencilerin 2021'e özel olarak hazırladığı hediyelik eşyaları, hediye olarak bağış yapmak isteyenlerin beğenisine sunuyor.

Darüşşafaka Cemiyeti aynı zamanda yeni yılda hem sevdiklerini mutlu etmeyi hem de Darüşşafakalı çocukların yüzündeki gülümsemeye katkıda bulunmayı isteyenleri desteğe davet ediyor.

157 yıldır "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce çocuğun hayatını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, yeni yıla sayılı günler kala bir çocuğun yaşamını değiştirmenin en büyük hediye olduğunu düşünenleri bağış yapmaya davet ediyor.Darüşşafakalı öğrencilerin hayallerini, renklerini yansıtan resimlerle tasarladığı;metal kutuda yılbaşı çikolatası, mutluluk kesesi, ahşap telefon tutucu, aromaterapi kokulu mum, masa takvimi, bardak altlığı, yapboz, defter,yeni yıl tebrik sertifikası, "Eğitim olmazsa olmaz" diyen kurumsal ve bireysel bağışçılar için özel hediye arayışında alternatif sunuyor. Ürünler her yıl bağışçıları tarafından büyük ilgi görüyor ve kısa sürede tükeniyor.Birbirinden güzel yılbaşı hediyeleriyle, yeni yılda hem de sevdiklerinizi mutlu edebilir hem de maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı ve yetenekli gençlerin eğitimine katkıda bulunabilirsiniz. Darüşşafaka'ya yapılan her bağış gibi yeni yıl için hazırlanan ürünlerden elde edilen gelir de bugün Darüşşafaka'da okuyan 1000'e yakın öğrencinin eğitiminin yanı sıra kıyafet, gıda, barınma, sağlık gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Öğrencilere katkıda bulunmak isteyenler www.darussafaka.org adresinden bağışlarını yapabilecek. (Fotoğraflı)


Darüşşafaka Cemiyeti'nden Yeni Yıla Özel Hediye Alternatifi
Darüşşafaka Cemiyeti'nden Yeni Yıla Özel Hediye Alternatifi
Darüşşafaka Cemiyeti'nden Yeni Yıla Özel Hediye Alternatifi

Darüşşafaka, Yeni Yıl, Türkiye, toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Darüşşafaka Cemiyeti'nden 'Yeni Yıla Özel Hediye Alternatifi' - Son Dakika Ekonomi


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