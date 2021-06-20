Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde gerçekleşti. Darüşşafaka Olağan Genel Kurulu, pandemi nedeniyle açık alanda yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle resmi makamlarca alınan kısmi ve tam kapanma kararları kapsamında ertelenen "Olağan Genel Kurul Toplantısı", İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ve İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararları uyarınca, pandemi tedbirleri ve sağlık kuralları kapsamında yapıldı. Yine pandemi önlemleri kapsamında toplantı bu yıl Maslak kampüsünde açık alanda kurulan çadırda organize edildi.