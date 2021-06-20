Üye Girişi
Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

20.06.2021 13:54
Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı, System.String[]

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde gerçekleşti.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019 ve 2020 yılları çalışma dönemlerine ait Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde gerçekleşti. Darüşşafaka Olağan Genel Kurulu, pandemi nedeniyle açık alanda yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle resmi makamlarca alınan kısmi ve tam kapanma kararları kapsamında ertelenen "Olağan Genel Kurul Toplantısı", İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri ve İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararları uyarınca, pandemi tedbirleri ve sağlık kuralları kapsamında yapıldı. Yine pandemi önlemleri kapsamında toplantı bu yıl Maslak kampüsünde açık alanda kurulan çadırda organize edildi.

İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı'nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul'un açılışında konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle dernek genel kurul toplantıları ertelendiğinden maalesef 2020 yılında Genel Kurul Toplantımızı yapamadık. 2021'de de Mart ayından beri yapılan erteleme ve kapanmalardan sonra, bugün sıkı pandemi önlemleri alarak da olsa Genel Kurulumuzu gerçekleştirmenin, sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Darüşşafaka Cemiyeti ve Rezidansları, 2019 ve 2020 çalışmalarına ilişkin bilgi veren Öktem, "Tüm dünya, ülkemiz ve eğitim camiası özellikle bizim gibi köklü, yatılı eğitim kurumları için oldukça zor geçen bir yılı geride bıraktık ve ne yazık ki 2021 yılı da aynı zorluklarla devam ediyor. Birçok organizasyonun ayakta kalma mücadelesi verdiği çok ender bir zaman diliminden geçiyoruz. Çok şükür Darüşşafaka olarak bu zorlu sınavı şu ana kadar başarıyla verdik. Bundan sonraki süreçte de başta öğrencilerimiz, Rezidanslarımızda yaşayan bağışçılarımız ve çalışanlarımız olmak üzere ailemizin tüm üyelerinin sağlığını, Covid-19 salgınının yıkıcı etkisinden korumak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 192 ayrı noktada 905 öğrencisiyle yüz yüze eğitime devam ediyormuş gibi uzaktan eğitimi sürdürdüğünü belirten Öktem, şöyle konuştu:  "Bakanlığımızın izin verdiği süreçlerde azami önlemler alarak yüz yüze eğitim yaptığımız dönemler de oldu. Yatılı bir okul için vahim sonuçlar doğurabilecek böyle bir salgın sürecini çok şükür sorunsuz atlattık. Okulumuzda eğitim ve öğretim faaliyetleri stratejik planımıza göre adım adım ilerliyor."Darüşşafaka Cemiyeti'nin 2019, 2020 finansal verileri ve 2021 bütçesine ilişkin bilgi veren Öktem, "2019 yılında 100 Milyon üzerinde gelir- gider farkı yarattık. 2020 yılında bu rakamı 148 Milyona çıkarmayı hedeflemiştik. Pandemi süreci ve pek çok bilinmezliğe rağmen gelir - gider farkımızı bir önceki yıla göre yüzde 24 artırarak, 140 milyon olarak gerçekleştirdik. Bireysel bağışlarda yüzde 42'lik bir büyüme sağladık. 2021'de stratejik planımızla uyumlu gelir hedeflemeleri yaptık. Giderlerimizde kontrollü harcama yaklaşımımıza devam ediyoruz. Gelir- Gider farkımızı 2021 de stratejik planımızın da üzerinde 179 Milyon liralık bir farkla bitirmeyi hedefliyoruz" dediDarüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı'nın Eğitim Kurumları'na ilişkin gelişmelere ilişkin sunumunun ardından, yapılan seçimler sonucunda;Yönetim Kurulu asil üyeliklerine M. Tayfun Öktem, Erman Süsler, Cem Şipal, Esra Ekmekci Çalıcıoğlu ve Mehmet Erktin 3 yıl görev yapmak üzere;Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Z. Ceylan Kabadayıoğlu, F. Cemre Karaoğlan, Serpil Tunçer, Feryal Çelikel ve P. Nesrin Bayazıt 2 yıl görev yapmak üzere;Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Binnur Karademir, Müge Ören, Atilla Benli, Necla Özel ve Ahmet D. Erelçin, 1 yıl görev yapmak üzere seçildi.Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu: Yönetim Kurulu Asil ÜyeleriM. Tayfun ÖktemErman SüslerZeynep NecipoğluCem ŞipalOğuz GüleçMustafa U. DemirciProf. Dr. Esra Ekmekci ÇalıcıoğluMehmet ErktinCelalettin ÇağlarZ. Ceylan KabadayıoğluHaldun BozF. Cemre KaraoğlanDr. Serpil TunçerProf. Dr. Feryal ÇelikelP. Nesrin BayazıtYönetim Kurulu Yedek ÜyeleriŞ. Binnur KarademirMüge ÖrenAtilla BenliNecla ÖzelDr. Ahmet D. ErelçinYapılan seçimler sonucunda Darüşşafaka Cemiyeti Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı aşağıdaki şekilde oluştu: Denetim Kurulu Asil ÜyeleriAli Kamil Uzun, Zafer Boztuna ve Vedat Bayrak,Denetim Kurulu Yedek ÜyeleriSüleyman Morbel, M. İsmail Özsürücü ve A. Engin Ergüden,Haysiyet Divanı ÜyeleriMithat G. Yazgıç, Halit Yurdal Tilki, Ergün Bankoğlu, Davut Ökütçü ve Prof. Dr. Lütfü Telci,Genel Kurul toplantısından sonra, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı için yaptığı ilk toplantısında gizli oyla yapılan seçim sonucunda, M. Tayfun Öktem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilirken, başkan vekilleri, sayman üye ve komisyon başkanları belirlendi.Böylelikle Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu'nda eşit oranda kadın - erkek temsili hedefi, 10 kadın üyenin Yönetim Kurulu'na girmesiyle gerçekleşti. (Fotoğraflı)


Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Darüşşafaka Cemiyeti, İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı 13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş 13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı 13:32 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı Ölen oğlu için 13:30 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi
Veyis Ateş 11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı

Son Dakika Haberleri
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır         
14:34
"İkinci bir babanız var mıydı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenmeyen cevap: Annem bana babalık yaptı         
14:18
Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu         
13:54
Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış         
13:34
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu         
13:31
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti         
11:52
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:41:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Darüşşafaka Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement