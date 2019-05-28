Darüşşafaka Cemiyeti Ramazan Bayramı'nda Bağışlarınızı Bekliyor!

1863 yılından bu yana "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz binlerce çocuğun hayatını değiştiren Darüşşafaka Cemiyeti, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bir çocuğun yaşamını değiştirmenin en büyük bayram olduğunu düşünen hayırseverleri bağış yapmaya davet ediyor.

Paylaşmanın, dayanışmanın, dostluk ve kardeşlik duygularının en yoğun yaşandığı Ramazan ayında toplumun bağış hassasiyetinin de arttığına dikkat çeken Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem,''156 yıldır hayırsever halkımızın bağışlarıyla çocuklarımıza, nitelikli eğitimle yeni bir yaşam armağan ediyoruz. Ne mutlu ki toplumumuz hiçbir zaman Ramazan ayında öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor. Kimi fitresini kimi zekatını kimi bayram bağışını cemiyetimize veriyor. Halkımızın desteğiyle her geçen gün daha fazla çocuğumuza ulaşarak onlara iyi bir gelecek imkanı sunacağımıza inanıyoruz" dedi.

Darüşşafaka Cemiyeti yapılan bağışları, Türkiye'nin 74 ilinden sınavla seçilmiş, maddi durumu yetersiz 1.000'e yakın yetenekli öğrencinin başta eğitim olmak üzere gıda, barınma, sağlık giderleri ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.