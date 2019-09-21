Darüşşafaka'da "Danimarka Çocuk Festivali"

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot, çevre konusunda sorumluluk bilincine dikkat çekmek amacıyla Danimarka çocuk festivalini düzenlediklerini belirterek, "Bugün temiz su ve çevre, iklim eylemi, sürdürülebilir şehirler gibi önemli kalkınma hedeflerine daha da yaklaşmak için birçok şirket ve organizasyon bir araya geldik." dedi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu'nun ve Türkiye'de faaliyet gösteren Danimarkalı şirketlerin "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ne katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluğun önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiği "Danimarka Çocuk Festivali" ilgi gördü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 6-12 yaş aralığında bin 500'den fazla çocuğun ve ailesinin katıldığı festival, Darüşşafaka Kampüsü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde gerçekleşti.

Darüşşafaka çocuklarına özel olarak gerçekleştirilen festivalde bir konuşma yapan Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjot, Darüşşafaka'yı ilk duyduğunda çok etkilendiğini söyledi.

Darüşşafaka'da, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 'Nitelikli Eğitim'in uygulanmasına hayran olduğunu ifade eden Galskjot, "Bugün temiz su ve çevre, iklim eylemi, sürdürülebilir şehirler gibi önemli kalkınma hedeflerine daha da yaklaşmak için birçok şirket ve organizasyon bir araya geldik. Eve heyecan verici bilgilerle, yorgun ama mutlu dönmenizi umarım." diye konuştu.

Festivalde yer alan ve destekleyen tüm Danimarkalı şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına, dernekler teşekkür eden Galskjot, şöyle konuştu:

"Ayrıca bu hafta Avrupa Birliği (AB) İklim Diplomasi haftası ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, bizim festivalimiz gibi çeşitli aktiviteler olacak" sözlerine yer verdi."

"Darüşşafaka'nın saygıdeğer bir kurum"

Sarıyer Belediye Bakşanı Şükrü Genç ise bu festivalin Darüşşafaka'nın saygıdeğer bir kurum olduğunu ve bu etkinliğin burada düzdenlenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Danimarka Başkonsolosluğu'na ve Darüşşafaka'ya bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ederim. Sarıyer Belediyesi olarak bu etkinliğin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. İlerleyen yıllarda bu etkinliğin büyüyerek devam etmesini umuyoruz. Çevreyle ilgili eğitim ve farkındalık çocuklardan başlıyor, o yüzden bu tarz etkinlikler ve tüm paydaşların bir arada çalışması önemli."

"Çocuklar sürdürülebilir bir dünya ile buluştu"

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden" İklim Eylemi, Temiz Su, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklara katkıda bulunmak amacıyla her yıl çocuk festivali düzenliyor.

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirilen festivalde Darüşşafaka çocukları yaratıcı atölyelere ve aktivitelere, bilgilendirici söyleşilere katılarak sürdürülebilir bir dünya ile buluştular. Festivalde ayrıca "Tohumlarla Büyümek Atölyesi" 'İklim Oyunu' ve 'Doğal Yaşam Kampı' aktiviteleri gibi çevre bilincini ön planda tutan yaratıcı aktiviteler çocukları eğlendirdi.