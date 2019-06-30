Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı
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Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı

28 dakika önce

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı.

Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı, System.String[]
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında göreve başlayan başantrenörümüz Selçuk Ernak ile 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada tecrübeli başantrenöre yeni dönemde başarı dileğinde bulunuldu.
Ernak yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni 10. sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:12 Kaynak: AA
basketbol, Darüşşafaka, Selçuk, Spor
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