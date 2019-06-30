Darüşşafaka'da Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı
28 dakika önce
Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı.
Darüşşafaka
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:12 Kaynak: AA
Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Selçuk
Ernak'ın sözleşmesi uzatıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl aralık ayında göreve başlayan başantrenörümüz Selçuk Ernak ile 1+1 yıllık yeni bir sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada tecrübeli başantrenöre yeni dönemde başarı dileğinde bulunuldu.
Ernak yönetimindeki Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni 10. sırada tamamladı.
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