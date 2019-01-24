Darüşşafaka'dan Okunsky İçin Başsağlığı Mesajı
57 dakika önce
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden Ukraynalı eski oyuncusu Alexander Okunsky için başsağlığı mesajı yayımladı.
Darüşşafaka Tekfen
Basketbol Takımı, kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden Ukraynalı eski oyuncusu Alexander Okunsky için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yeşil-siyahlı kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Pırlanta kalpli 'Saşa'yı kaybettik! 1998-1999 ve 2000-2001 sezonlarında Darüşşafaka forması giyen Okunsky'nin aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Daçka'nın efsane kadrolarında yer alan eski oyuncumuza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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