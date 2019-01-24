Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka'dan Okunsky İçin Başsağlığı Mesajı

Darüşşafaka'dan Okunsky İçin Başsağlığı Mesajı

57 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden Ukraynalı eski oyuncusu Alexander Okunsky için başsağlığı mesajı yayımladı.

Darüşşafaka'dan Okunsky İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, kanser nedeniyle 47 yaşında hayatını kaybeden Ukraynalı eski oyuncusu Alexander Okunsky için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeşil-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pırlanta kalpli 'Saşa'yı kaybettik! 1998-1999 ve 2000-2001 sezonlarında Darüşşafaka forması giyen Okunsky'nin aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Daçka'nın efsane kadrolarında yer alan eski oyuncumuza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA

basketbol, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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