"Darüşşafaka Giriş Sınavı" 20 Haziran'a ertelendi - Son Dakika

Anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim olanağı sunan Darüşşafaka'ya giriş sınavı 20 Haziran tarihine ertelendi.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, 28 il merkezinde düzenlenecek sınava başvurular 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.