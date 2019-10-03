Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna birlikte devam edecek

Tekfen Holding, Darüşşafaka ile geçen yıl gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde yıllardır eğitim ve sanata verdiği desteği spora da taşırken, Darüşşafaka Basketbol A Takımı'na bu yıl da destek vermeye devam edecek.

Kara Panterler, 2019 – 2020 sezonunda da hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroCup Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen adıyla parkelerde ter dökecek.



Tekfen Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin saygın spor ve eğitim kurumlarından olan Darüşşafaka Basketbol A Takımı sponsorluğunun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğu vurgulandı. Ana sponsorluğun ardından geçen yıl Tekfen Vakfı, Darüşşafaka eğitim kurumları ile de bir bağış anlaşması imzalayarak bu projede verdiği desteğe yeni bir halka ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin uzun zamandır sanat ve eğitime verilen desteği geçen sene ilk kez spora taşıdıklarını belirterek, bu desteği toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen, sayılan ve değer verilen bir kurumun takımına vermenin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.



Tüm çalışanlarıyla, paydaşlarıyla "tam takım" sahada olmaktan çok büyük keyif aldıklarını ifade eden Gigin, "Tekfen'de dümen kolay bırakılmaz, bizim kültürümüzde "devamlılık" önemlidir, bu sebeple bu sene de "birlikte güçlü olmaya" ve böyle bir takımın destekçisi olmanın hem gururunu hem de heyecanını yaşamaya devam edeceğiz. Sponsor ve seyirci olarak mücadeleci ve seyir zevki yüksek bir oyun bekliyor, başta Darüşşafaka Tekfen olmak üzere tüm basketbol camiasına başarılı bir sezon diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Darüşşafaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt ise Türkiye'nin kendi alanlarında köklü ve önde gelen iki kuruluşu Darüşşafaka ve Tekfen Holding geçen yılki birlikteliklerini bu yıla da taşıdıklarına kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Darüşşafaka olarak, Tekfen'in gücünü ve desteğini tüm sezon boyunca arkamızda hissederek yola devam ettik, sporun yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da birçok iş birliğine imza attık. Ne mutlu ki, 2019-20 sezonunda da bu birlikteliğimiz devam edecek. Türk basketboluna yeni kazanımlar getireceği ümidiyle her iki camia ya da hayırlı olmasını, yeni başarılar getirmesini temenni ediyorum."