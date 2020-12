Darüşşafaka kurumsal yönetimde notunu 9.66'ya yükseltti

"Şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sürdürülebilirlik" ilkeleri doğrultusunda 2013 yılından bu yana bağımsız kurumsal derecelendirme çalışması yaptıran Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu Darüşşafaka Cemiyeti, 2020 yılı notunu 9.66'ya yükselterek önemli bir başarıya daha imza attı.

İlk derecelendirmenin yapıldığı 2013 yılında 8.40 olan puanını sürekli artıran Darüşşafaka Cemiyeti, böylece üst üste sekiz yıldır kurumsal derecelendirme raporu yayımlayan ve her yıl gelişim gösteren sivil toplum kuruluşu olmayı başardı.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri tarafından gerçekleştirilen araştırmanın metodolojisi, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki değerlendirmelere dayanıyor. Bu başlıklar altındaki 302 kriterin analizi sonucu, ilgili kuruluşların kurumsal yönetim derecelendirme notları 10 üzerinden değerlendiriliyor."Her yıl notumuzu yükseltmenin mutluluğunu yaşadık"Sekiz yıl üst üste kurumsal derecelendirme raporu yayımlamanın ve her yıl notunu yükseltmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Bizim için önemli olan hamiyetperver milletimizin Cemiyetimize yaptığı her kuruş bağışı, ülkemizin toplumsal kalkınması ve çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için doğru şekilde kullanmaktır" dedi ve ekledi: "Biz bu kapsamda 'şeffaflık', 'hesap verebilirlik' ve 'sürdürülebilirlik' ilkeleri doğrultusunda 2013 yılında Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları arasında bir ilke imza atarak, Darüşşafaka olarak kendimizi bağımsız şekilde kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasına tabi tutturduk. Böylelikle 2013 yılında 8.40 puanla kurumsal derecelendirme yolculuğumuz başladı. Her yıl notumuzu yükseltmenin mutluluğunu yaşadık."Darüşşafaka'yı bugünlere getiren; ülkeye ve topluma umut ve güven aşılamasını sağlayan her yaştan binlerce bağışçımıza karşı en büyük sorumluluğumuz bu aldığımız notun detaylarında gizli aslında. Bu notu daha da yukarı çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz." (Fotoğraflı)