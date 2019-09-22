Darüşşafaka Lokomotiv Kuban ile hazırlık maçı oynayacak
1 saat önce
Maçtan elde edilen bütün gelirler Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlanacak.
Maçtan elde edilen bütün gelirler Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlanacak.
Karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa sunulmuş durumda: http://www.biletix.com/etkinlik/YDAAB/TURKIYE/tr
Darüşşafaka Basketbol ailesi, tüm sporseverleri Volkswagen Arena'ya bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:10
Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu Acun Ilıcalı, Vedat Muriç ile Falcao'yu karşılaştırdı: Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Abdullah Avcı istedi, yönetim zemin sorununu gece gündüz çalışıp bitirdi!