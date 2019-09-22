Darüşşafaka Lokomotiv Kuban ile hazırlık maçı oynayacak

Darüşşafaka Basketbol ailesi, tüm sporseverleri Volkswagen Arena'ya bekliyor.

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Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Acun Ilıcalı, Vedat Muriç ile Falcao'yu karşılaştırdı: Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu