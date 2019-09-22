Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Lokomotiv Kuban ile hazırlık maçı oynayacak
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban ile hazırlık maçı oynayacak

1 saat önce

Maçtan elde edilen bütün gelirler Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlanacak.

Darüşşafaka Lokomotiv Kuban ile hazırlık maçı oynayacak, System.String[]

Maçtan elde edilen bütün gelirler Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na bağışlanacak.


Karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa sunulmuş durumda: http://www.biletix.com/etkinlik/YDAAB/TURKIYE/tr


Darüşşafaka Basketbol ailesi, tüm sporseverleri Volkswagen Arena'ya bekliyor.

Darüşşafaka, Biletix, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:10 
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