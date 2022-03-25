Darüşşafaka sınavı Trabzon'da Cudibey Ortaokulu'nda 29 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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Darüşşafaka sınavı Trabzon'da Cudibey Ortaokulu'nda 29 Mayıs'ta yapılacak

25.03.2022 11:30
Darüşşafaka sınavı Trabzon'da Cudibey Ortaokulu'nda 29 Mayıs'ta yapılacak

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na giriş sınavlarının yapılacağı illerden biri olan Trabzon'da Cudibey Ortaokulu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na giriş sınavlarının yapılacağı illerden biri olan Trabzon'da Cudibey Ortaokulu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Darüşşafaka Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla 4 Osmanlı aydını tarafından kurulan ve 159 yıllık tarihinde binlerce öğrencinin hayatına dokunan Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka, kurulduğu günden bu yana "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuyla binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın Trabzon'daki sınavı da saat 11.00'da Ortahisar ilçesindeki Cudibey Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek.

Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu'na 23 Mayıs'a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darüşşafaka sınavı Trabzon'da Cudibey Ortaokulu'nda 29 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darüşşafaka sınavı Trabzon'da Cudibey Ortaokulu'nda 29 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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