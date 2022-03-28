Darüşşafaka sınavı İzmir'de, Halitbey İlkokulunda 29 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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Darüşşafaka sınavı İzmir'de, Halitbey İlkokulunda 29 Mayıs'ta yapılacak

28.03.2022 12:07
Darüşşafaka sınavı İzmir'de, Halitbey İlkokulunda 29 Mayıs'ta yapılacak

Annesi veya babası hayatta olmayan yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavlarının yapılacağı illerden biri olan İzmir'de, sınav 29 Mayıs'ta Halitbey İlkokulu'nda gerçekleştirilecek.

Annesi veya babası hayatta olmayan yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına giriş sınavlarının yapılacağı illerden biri olan İzmir'de, sınav 29 Mayıs'ta Halitbey İlkokulu'nda gerçekleştirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği 2022 yılı giriş sınavı, 29 Mayıs Pazar günü, Türkiye'nin 31 ilinde düzenlenecek.

İzmir'de, Merkez Halitbey İlkokulunda yapılacak sınav, saat 11.00'de başlayacak.

Sınavda başarılı olanlar, ortaokuldan üniversiteye değin tam burslu kolej eğitimi alma imkanına kavuşacak.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evrakının, Darüşşafaka Ortaokuluna, 23 Mayıs'a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor.

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Türkiye, Pazar, İzmir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Darüşşafaka sınavı İzmir'de, Halitbey İlkokulunda 29 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darüşşafaka sınavı İzmir'de, Halitbey İlkokulunda 29 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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