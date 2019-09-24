Darüşşafaka Tekfen: 55 - Lokomotiv Kuban: 76
1 saat önce
"Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi"nde Volskwagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Rus ekibinin 51-28 üstünlüğüyle sona erdi.
"Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi"nde Volskwagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Rus ekibinin 51-28 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rus temsilcisi, sahadan 21 sayı farkla 76-55 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30
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