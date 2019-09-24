Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen: 55 - Lokomotiv Kuban: 76
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Darüşşafaka Tekfen: 55 - Lokomotiv Kuban: 76

1 saat önce

"Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi"nde Volskwagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Rus ekibinin 51-28 üstünlüğüyle sona erdi.

Darüşşafaka Tekfen: 55 - Lokomotiv Kuban: 76, System.String[]

"Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi"nde Volskwagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Rus ekibinin 51-28 üstünlüğüyle sona erdi.


İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rus temsilcisi, sahadan 21 sayı farkla 76-55 galip ayrıldı.

Yalçın Granit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30 
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