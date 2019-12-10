Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen 61 - 70 Germani Brescia Leonessa
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen 61 - 70 Germani Brescia Leonessa - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen 61 - 70 Germani Brescia Leonessa

6 saat önce

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen gruptaki 4. mağlubiyetini alırken, İtalya ekibi 5. galibiyetine ulaştı.

Darüşşafaka Tekfen 61 - 70 Germani Brescia Leonessa, System.String[]

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen gruptaki 4. mağlubiyetini alırken, İtalya ekibi 5. galibiyetine ulaştı.


Karşılaşmaya iki takım da savunmada agresif başladı. Konuk ekip 6. dakikaya 7-4 önde geçti. Mücadelenin bitmesine 3 dakika 26 saniye kala 11-11 beraberliği yakalayan Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 21-17 önde kapattı.


Yeşil-siyahlılar, ikinci çeyreğe Sinan Güler'in üst üste attığı sayılarla başlasa da Germani Brescia Leonessa 10-0'lık seri yakaladı ve 13. dakikaya 27-25 üstünlükle girdi. Çeyreğin kalan 7 dakikasında da daha iyi performans sergileyen İtalya temsilcisi, ilk yarıyı 42-33 önde kapattı.


İki takımında başarısız atışlar ve top kayıplarıyla başladığı 3. çeyrekte 27. dakikaya Germani Brescia Leonessa'nın 51-39 üstünlüğüyle girildi. Sinan Güler'in 8 sayı bulduğu son bölümde etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 12'ye kadar çıkan farkı çeyrek sonunda 2'ye indirdi: 51-53


Karşılıklı sayılarla başlayan son çeyrekte 36. dakikaya konuk ekibin 59-56 üstünlüğüyle girildi. Kalan bölümde hata yapmayan Germani Brescia Leonessa mücadeleyi 70-61 kazandı.


Salon: Volkswagen Arena


Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Moritz Reiter (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)


Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Colson 8, Jones 8, Hamilton 12, Mahir Agva, Doruk Doha, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 2, Sinan Güler 18


Germani Brescia Leonessa: Lansdowne 12, Abass 14, Vitali 9, Cain 2, Zerini 13, Warner 7, Laquintana, Silins, Moss 4, Sacchetti 9


1. Periyot: 21-17


Devre: 33-42


3. Periyot: 51-53

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Sinan Güler, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:43 
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