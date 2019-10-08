Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka tekfen: 72 - nanterre 92: 65
Son Dakika Spor Darüşşafaka tekfen: 72 - nanterre 92: 65

Darüşşafaka tekfen: 72 - nanterre 92: 65

21 dakika önce

SALON: Volkswagen ArenaHAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Nick van den Broeck (Belçika)DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 5, Lamb 9, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 16, Hamilton 15, Kartal Özmızrak 8, Mahir Agva 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Sinan Güler 5, Colson 2NANTERRE...

Darüşşafaka tekfen: 72 - nanterre 92: 65, System.String[]

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Nick van den Broeck (Belçika)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 5, Lamb 9, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 16, Hamilton 15, Kartal Özmızrak 8, Mahir Agva 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Sinan Güler 5, Colson 2

NANTERRE 92: Chery 14, Butterfield 6, Smith 4, Cordinier, Ndoye 8, Bouquet 3, Moore 21, Oliver 3, Pansa 6

1'İNCİ PERİYOT: 23-13

DEVRE: 42-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-47

7Days EuroCup C Grubu ikinci maçında Darüşşafaka Tekfen, evinde Fransa ekibi Nanterre 92'yi 72-65'lik skorla mağlup ederek Avrupa'daki ikinci galibiyetini aldı.

Darüşşafaka Tekfen ile Fransa temsilcisi Nanterre 92, EuroCup C Grubu mücadelesinde Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi. Maç, iki ekibin de pota altından bulduğu basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, Lamb'ın  etkili oyunuyla 10'-0'lık seri yakaladı ve 1'nci periyodu 23-13 önde kapattı. 2'nci periyodun son bölümünde Daçka, etkili bir oyun sergileyemese de devreye 42-34 önde gitti. 3'üncü periyotta 59-47'lik skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, son periyotta savunmadaki ritmini kaybetti. Konuk ekip, 36'ncı dakikada farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 63-61. Son bölümde tekrar toparlanan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 72-65 galibiyetle ayrıldı.

Daçka, EuroCup C grubundaki bir sonraki maçını 16 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Joventut Badalona ile oynayacak.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Volkswagen, Nanterre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:42 Kaynak: DHA
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