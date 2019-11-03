Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen: 83 - Bahçeşehir Koleji: 76
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen: 83 - Bahçeşehir Koleji: 76

Darüşşafaka Tekfen: 83 - Bahçeşehir Koleji: 76

7 saat önce

Karşılaşmaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Mathiang'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 24-17 üstün tamamladı.

Darüşşafaka Tekfen: 83 - Bahçeşehir Koleji: 76, System.String[]

Karşılaşmaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, Mathiang'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 24-17 üstün tamamladı.


Müsabakanın ikinci periyodunda toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Sinan Güler önderliğinde sayılar bularak 14. dakikada öne geçti: 29-28. Üstün oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-40 galip durumda gitti.


Maçın üçüncü çeyreğinde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen yeşil-siyahlılar, son periyoda 61-59 önde girdiği karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı.


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Özge Şentürk


Darüşşafaka Tekfen: Hamilton 5, Lamb 11, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 5, Ramirez 7, Colson Ii 14, Mahir Ağva 7, Berk Demir 10, Doğuş Özdemiroğlu 13, Sinan Güler 9


Bahçeşehir Koleji: Golden Iii 11, Mathiang 15, Can Altıntığ 4, Hardy 12, Johnson 13, Alper Özcan 2, Hadi Özdemir, Doğan Şenli 2, Altan Erol 1, Clark 16


1. Periyot: 17-24


Devre: 45-40


3. Periyot: 61-59

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:27 
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