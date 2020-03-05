Darüşşafaka Tekfen 96-106 Segafredo Virtus Bologna - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen 96-106 Segafredo Virtus Bologna - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen 96-106 Segafredo Virtus Bologna

6 saat önce

Karşılaşma, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandı.

Darüşşafaka Tekfen 96-106 Segafredo Virtus Bologna, System.String[]

Karşılaşma, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynandı.


Mücadeleye etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14 üstün tamamladı ve devre arasına 52-40 önde gitti.


İkinci yarıya daha skorer bir oyunla giren Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyrekte farkı bir ara 4 sayıya kadar indirse de final periyoduna 79-68 İtalya ekibinin üstünlüğüyle geçildi.


Son çeyrekte rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyen Segafredo Virtus Bologna, mücadeleden 106-96 galip ayrıldı.


Grupta üçer galibiyet ve mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Dört galibiyete ulaşan Segafredo Virtus Bologna ise Sırbistan ekibi Partizan NIS'in ardından ikinci olarak çeyrek finale kaldı ve G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımıyla eşleşti.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Bologna, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın Mültecilerin geçişine izin vermeyen Yunan polisinin gaz bombası ve kimyasal stoku tükenme noktasına geldi NATO'nun Mons'taki karargahında çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 05:48:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Darüşşafaka Tekfen 96-106 Segafredo Virtus Bologna - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]