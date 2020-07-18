Darüşşafaka Tekfen, ABD'li basketbolcu Grant Jerrett'ı transfer etti

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Grant Jerrett ile bir senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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