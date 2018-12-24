Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Bşb: 82-57

Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Bşb: 82-57

5 dakika önce

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Özge ŞentürkDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 15, Brown 17, Doğuş Özdemiroğlu 10, Evans 12, Eric 5, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut 3, Oğuz Savaş 6, Peiners 12, Berk Demir, Sinan SağlamADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Bşb: 82-57, System.String[]


SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Özge Şentürk

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 15, Brown 17, Doğuş Özdemiroğlu 10, Evans 12, Eric 5, Kartal Özmızrak 2, Emircan Koşut 3, Oğuz Savaş 6, Peiners 12, Berk Demir, Sinan Sağlam

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Wilbekin 16, Etou 13, Alp Karahan 5, Edogi 11, Herndon 4, Mehmet Meriç, Burak Eşlik 2, İzzet Türkyılmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

İLK YARI: 36-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-43

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci haftanın kapanış mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 82-57 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:14 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Demirkol: Ligin En Kötü Futbol Oynayan Takımı Fenerbahçe Fenerbahçeli Taraftarlar, Cissokho'nun Mehmet Ekici'ye Yaptığı Faul Sonrası Kırmızı Kart Bekledi

Galatasaray, Genç Oyuncularının Sözleşmelerini Uzattı Antalyasporlu Chico'nun Fenerbahçe Maçında Burnu Kırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:19:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen - Adatıp Sakarya Bşb: 82-57
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]