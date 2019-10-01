Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Avrupa sezonunu Slovenya'da açıyor
Son Dakika Spor Haber

Darüşşafaka Tekfen, Avrupa sezonunu Slovenya'da açıyor

7 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın Slovenya'da Cedevita Olimpija'yla karşılaşacak.

Darüşşafaka Tekfen, Avrupa sezonunu Slovenya'da açıyor, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında yarın Slovenya'da Cedevita Olimpija'yla karşılaşacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Bu organizasyonda son olarak 2017-2018 sezonunda yer alan ve kupayı müzesine götüren Darüşşafaka Tekfen, geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde yer almıştı.

C Grubu'nda Cedevita Olimpija dışında Germani Brescia Leonessa (İtalya), Joventut Badalona (İspanya), Nanterre 92 (Fransa) ve UNICS Kazan'la (Rusya) mücadele edecek Darüşşafaka Tekfen, ilk 4'e girerek Son 16'ya kalmayı hedefliyor.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Slovenya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı
Kayserispor, Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedi! Serdal Adalı'dan son dakika adaylık açıklaması Kara Kartal düşme potasında! İşte güncel puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 09:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Avrupa sezonunu Slovenya'da açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]