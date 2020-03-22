Darüşşafaka Tekfen ayrılığı açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen ayrılığı açıkladı - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen ayrılığı açıkladı

6 saat önce

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Doron Emanuel Lamb'in devam eden sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.

Darüşşafaka Tekfen ayrılığı açıkladı, System.String[]

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Doron Emanuel Lamb'in devam eden sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. 2019-2020 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


Lamb, bu sezon Darüşşafaka Tekfen'de 20 lig maçında süre aldı ve 9,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 28 yaşındaki skorer oyun kurucu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 müsabakada görev yaparak, 9,4 sayı ortalaması yakaladı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:42 

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