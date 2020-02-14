Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ernak:

Galatasaray Doğa Sigorta'yı yenerek Türkiye Kupası'ında finale kalan Darüşşafaka Tekfen'de Başantrenör Selçuk Ernak, "Bütün gayretimiz kupayı almak üzerine olacak" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak, "Öncelikle iki tane çok kıymetli takımı yenerek finale çıktık. İstediğimiz gibi başlayamadığımız bir maçtı. Bunu çevirebildikleri ve zihinsel direnci gösterebildikleri için oyuncularım teşekkür ederim. Çünkü ilk yarı ve ikinci yarı arasında çok büyük fark var. Biz ikinci yarıda oynadığımız şekilde mücadeleci ve savunmacı kimliğimizi sahaya yansıtabilirsek sahaya maçları kazanıyoruz. Ama böyle olmayan bir günde de sorumluluk alıp benchten gelen oyuncuların özellikle maçın gidişatını çevirmede bizim için çok değerliydi. Bu ilk kez olmuyor. Sezon başında becerebildiğimiz bir şey değildi. Takımımızın kaydettiği bir ilerleme. Soyunma odasında onlara söyledim. Bu olgun kafa yapısına gelmek çok önemli ligin kalan kısmı için. Bu bir kupa organizasyonu ve bir takım kupayı kazanacak. Final oynamak eğer kupayı kazanamıyorsanız bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bütün gayretimiz kupayı almak üzerine olacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA