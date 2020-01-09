Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak: "Başarılı olduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak: 'Başarılı olduk' - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak: "Başarılı olduk"

6 saat önce

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ernak, müsabakaya gergin başladıklarını dile getirerek, "Savunma ve mücadelemizle başarılı olduk. Bu sahnede bir tane bile zayıf rakip yok. Bizim grup top 16 turunun en zor gruplarından biri.

Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Selçuk Ernak:

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ernak, müsabakaya gergin başladıklarını dile getirerek, "Savunma ve mücadelemizle başarılı olduk. Bu sahnede bir tane bile zayıf rakip yok. Bizim grup top 16 turunun en zor gruplarından biri. Avrupa Kupası maçlarının başlamasıyla tekrar ritmimizi kazanacağız." diye konuştu.


Dolomiti Energia Başantrenörü Nicola Brienza ise Darüşşafaka Tekfen'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun planımızı büyük ölçüde sahaya yansıttık. İkinci periyot farkı ortaya çıkartan periyot oldu. Son bölümde de sonucu etkileyen birkaç ufak hata yaptık ve kaybettik. Bu sayfayı kapatıp, önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:11 
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