Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen - Baskonia: 80-75

Darüşşafaka Tekfen - Baskonia: 80-75

1 saat önce

SALON: VolkswagenHAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 7, Peiners 8BASKONIA: Huertas...

Darüşşafaka Tekfen - Baskonia: 80-75, System.String[]


SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 7, Peiners 8

BASKONIA: Huertas 8, Janning 18, Shields 9, Voigtmann 14, Poirier 6, Vildoza 5, Diop 4, Jones 2, Hilliard 9

1'İNCİ PERİYOT: 21-29

İLK YARI: 45-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61

THY Avrupa Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 80-75 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Yunanistan, Hırvatistan, Darüşşafaka, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Spor
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