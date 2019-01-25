Darüşşafaka Tekfen - Baskonia: 80-75
1 saat önce
SALON: VolkswagenHAKEMLER: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya)DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Muhammed Baygül 7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak 4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 7, Peiners 8BASKONIA: Huertas...
SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Damir Javor
(Hırvatistan
), Spiros Gkontas (Yunanistan
), Saulius Racys (Litvanya
)
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 21, Muhammed Baygül
7, Kidd 7, Diebler 5, Eric 18, Kartal Özmızrak
4, Mert Akay, Berk Demir 3, Doğuş
Özdemiroğlu, Oğuz Savaş
7, Peiners 8
BASKONIA: Huertas 8, Janning 18, Shields 9, Voigtmann 14, Poirier 6, Vildoza 5, Diop 4, Jones 2, Hilliard 9
1'İNCİ PERİYOT: 21-29
İLK YARI: 45-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-61 THY Avrupa
Ligi 20'nci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen
kendi sahasında İspanya
'nın Baskonia
takımını 80-75 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
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