Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Japan: 73-74

Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Japan: 73-74

1 saat önce

SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Serhat BükerDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler, Evans 20, Eric 7, Berk Demir 4, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 5, Kidd 12, Oğuz Savaş, Mert AkayBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi 3, Gibson...

Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Japan: 73-74, System.String[]


SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Serhat Büker

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler, Evans 20, Eric 7, Berk Demir 4, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 5, Kidd 12, Oğuz Savaş, Mert Akay

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi 3, Gibson 21, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 22, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı 4, Can Maxim Mutaf, Enes Berkay Taşkıran 9, Buva 9, Pressey

1'İNCİ PERİYOT: 13-26

İLK YARI: 35-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 74-73 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: DHA

Sinan İşgüder, Beşiktaş, Darüşşafaka, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Spor
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