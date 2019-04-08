Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Japan: 73-74
1 saat önce
SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Serhat BükerDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 6, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler, Evans 20, Eric 7, Berk Demir 4, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 5, Kidd 12, Oğuz Savaş, Mert AkayBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi 3, Gibson...
SALON: Darüşşafaka
Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder
, Serhat Büker
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 6, Doğuş
Özdemiroğlu 6, Diebler, Evans 20, Eric 7, Berk Demir 4, Kartal Özmızrak
13, Muhammed Baygül
5, Kidd 12, Oğuz Savaş
, Mert Akay
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kenan Sipahi
3, Gibson 21, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 22, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı
4, Can Maxim
Mutaf, Enes Berkay Taşkıran
9, Buva 9, Pressey
1'İNCİ PERİYOT: 13-26
İLK YARI: 35-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-60
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş
Sompo Japan deplasmanda Darüşşafaka Tekfen
'i 74-73 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:13 Kaynak: DHA
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