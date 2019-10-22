Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Brescia deplasmanında!
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, Brescia deplasmanında!

Darüşşafaka Tekfen, Brescia deplasmanında!

19 dakika önce

Germani Brescia Leonessa ile Darüşşafaka Tekfen arasında Brescia şehrindeki Palaleonessa Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

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Germani Brescia Leonessa ile Darüşşafaka Tekfen arasında Brescia şehrindeki Palaleonessa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.


Grubundaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, averajla lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen, geçen hafta İspanya'da Joventut Badalona'ya Klemen Prepelic'in son saniyede kendi yarı sahasından attığı basketle 85-82 yenilmişti.


İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa da Darüşşafka Tekfen gibi ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.


İtalyan temsilcisi, haftaya averajla 4. sırada girdi.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
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