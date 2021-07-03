Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, Büyük Britanyalı oyuncu Gabriel Olaseni'yi kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan 29 yaşındaki pivot ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Olaseni, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon forma giydiği 27 maçta 15,5 sayı ve 9,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Büyük Britanyalı basketbolcu, 2019-2020 sezonunda da Bursaspor'da görev yapmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Tekfen, Büyük Britanyalı basketbolcu Olaseni'yi transfer etti - Son Dakika Spor