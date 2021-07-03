Darüşşafaka Tekfen, Büyük Britanyalı basketbolcu Olaseni'yi transfer etti

Olaseni, Basketbol Süper Ligi 'nde geçen sezon forma giydiği 27 maçta 15,5 sayı ve 9,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Büyük Britanyalı basketbolcu, 2019-2020 sezonunda da Bursaspor 'da görev yapmıştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan 29 yaşındaki pivot ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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