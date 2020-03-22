Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de ABD'li oyuncu Doron Emanuel Lamb'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de ABD'li oyuncu Doron Emanuel Lamb'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Doron Emanuel Lamb'in devam eden sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir. 2019-2020 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Lamb, bu sezon Darüşşafaka Tekfen'de 20 lig maçında süre aldı ve 9,2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. 28 yaşındaki skorer oyun kurucu, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 müsabakada görev yaparak, 9,4 sayı ortalaması yakaladı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:02 Kaynak: AA

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