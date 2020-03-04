Darüşşafaka Tekfen'den Virtus Bologna maçı açıklaması

Darüşşafaka Tekfen, Euroleague yönetimine bir çok alternatif sunduklarını ancak kabul görülmediğini bildirdi.

Darüşşafaka Tekfen Kulübü, 7Days Eurocup Son 16 Turu 6'ncı maçında İstanbul'da oynanması planlanan Segafredo Virtus Bologna karşılaşmasının Euroleague yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınması ile ilgili açıklamada bulundu. Yeşil-siyahlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Darüşşafaka Tekfen olarak 04 Mart Çarşamba (bugün) kendi sahamız Volkswagen Arena'da Segafredo Virtus Bologna ile oynayacağımız 7DAYS EuroCup Top 16 son maçı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın COVID-19 virüsü salgını sebebiyle almış olduğu önlemler çerçevesinde EuroLeague yönetimi tarafından ertelenmiştir. Bilindiği üzere, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın, 29.02.2020'de aldığı karara göre "son 14 gün içinde İtalya'ya seyahat edenler için ülkemize giriş yasağı getirilmiştir"

İtalyan takımı, Segafredo Virtus Bologna'nın kontrollü bir şekilde ülkeye kabulü için Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde çözüm odaklı yoğun görüşmeler yapılmış ancak olumlu sonuç alınamamıştır. Bu durum neticesinde EuroLeague yönetimi maçı ileri bir tarihte başka bir ülkede oynanması kararı ile ertelemiştir. Tüm iyi niyetli çabamıza karşın irademiz dışı alınan karar neticesinde çeyrek finale çıkacak takımın belirleneceği bu kritik maçta saha avantajımız ve taraftarımız önünde oynama imkanımız maalesef ortadan kalkmıştır.

Kulübümüz bu süreçte bir çok ülke, şehir ve salon alternatifini Euroleague yönetimine sunmuş, bu seçenekler içinden Türk vatandaşlarımızın da yoğun olarak yasadığı Berlin'deki Mercedes Benz Arena ön plana çıkmıştır. Maçın Berlin'de oynanabilmesi için kulübümüz maddi yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm kriterleri yerine getireceğini yazılı olarak taahhüt etmesine rağmen bu talep EuroLeague tarafından kabul edilmemiştir. Tüm bu gelişmelerin sonucunda EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen – Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasının 5 Mart Perşembe günü Sırbistan'ın Belgrad şehrinde, TSI ile 20: 15'te Stark Arena'da seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir. Ev sahibi olarak saha avantajını yitirmiş olsak da geçmişte olduğu gibi yine sonuna kadar mücadele ile kupaya yürüyüşümüz devam edecektir."