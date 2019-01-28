Darüşşafaka Tekfen Deplasmanda Kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep
Basketbol, sahasında karşılaştığı Darüşşafaka Tekfen
'e 65-62'lik skorla mağlup oldu.
---KÜNYE---
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Şahin
xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım
Çetin xx Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva, Tonye Jekiri xxx 16, Marko Tomas
x 5, McKissic xxx 11, Phllip Edward Greene xx 4, Vasiliauskas xxx 17, Can Uğur Öğüt
xx 6, Murat Göktaş
x 3, Kadir, Arber Berisha Başantrenör: Nenad Markovic Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 15, Muhammed Baygül
xx 6, Kidd x 2, Diebler xx 5, Eric, Kartal Özmızrak
x 4, Doğuş
Özdemiroğlu, Oğuz Savaş
xxx 16, Jeremy Evans xxx 10, Zanis Peiners x 7, Başantrenör: Selçuk
Ernak 1. Periyot: 14-13 (Gaziantep Basketbol lehine) Devre: 27-30 (Darüşşafaka lehine) 3. Periyot: 46-47 (Darüşşafaka lehine)
(İHA)