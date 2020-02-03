Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında

6 saat önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.

Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.

BLM Group Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen geride kalan 4 haftada ikişer galibiyet ve yenilgi alırken, Dolomiti Energia'nın henüz galibiyeti bulunmuyor.

İki ekip arasında grubun ilk haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 73-69 kazanmıştı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti
Schengen vizesine 20 euro zam geldi TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye yapılan limit artışı usulsüzdür

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]