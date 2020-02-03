Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında - Son Dakika Spor
Darüşşafaka Tekfen, Dolomiti Energia deplasmanında
6 saat önce
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:38 Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu beşinci maçında yarın İtalyan ekibi Dolomiti Energia'ya konuk olacak.
BLM Group Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Darüşşafaka Tekfen geride kalan 4 haftada ikişer galibiyet ve yenilgi alırken, Dolomiti Energia'nın henüz galibiyeti bulunmuyor.
İki ekip arasında grubun ilk haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 73-69 kazanmıştı.
Son Dakika Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti Schengen vizesine 20 euro zam geldi TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'ye yapılan limit artışı usulsüzdür