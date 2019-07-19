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Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu

29 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı renklerine kattı.

Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li oyun kurucu Joe Ragland'ı renklerine kattı.
Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Joe Ragland'ı transfer etti. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza Daçka formasıyla daha nice zaferler ve başarılar diliyoruz" denildi.
Joe Ragland, geçen sezon Kızılyıldız formasıyla Adriyatik Ligi'nde (Liga ABA) 10,7 sayı, 5,7 asist ve 2 ribaunt, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 sayı, 6 asist ve 1,3 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri, Darüşşafaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:47 Kaynak: DHA
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