Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer
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Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı.

Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Yunanistan'ın Lavrio takımında geçiren ve 14,1 sayı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucunun transfer edildiği belirtildi.
Lamb'ın geçen sezon ligde 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 46'lık isabet yakaladığı da kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:36 Kaynak: AA
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Amerika Birleşik Devletleri, Darüşşafaka, Spor
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