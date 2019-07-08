Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li skorer
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:36 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka
Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Doron Lamb'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Yunanistan
'ın Lavrio takımında geçiren ve 14,1 sayı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki oyun kurucunun transfer edildiği belirtildi.
Lamb'ın geçen sezon ligde 3 sayı çizgisinin gerisinden yüzde 46'lık isabet yakaladığı da kaydedildi.
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