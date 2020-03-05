Darüşşafaka Tekfen, Eurocup'a veda etti

7Days Eurocup son 16 turu E Grubu son hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna'ya 106-96 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlamasından dolayı Euroleague yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Segafredo Virtus Bologna, ilk çeyreği 30-14, ilk yarıyı da 52-40 önde kapattı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf olmayı başaran Darüşşafaka Tekfen, farkı 4 sayıya kadar indirse de, faul hakkının dolmasından dolayı savunmada zorlandı ve İtalya temsilcisi yine çift hane farkla maçın final periyoduna girdi: 68-79. Karşılaşmanın final periyodunda farkı koruyan Segafredo Virtus Bologna, Darüşşafaka Tekfen'i 106-96 mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.

Grupta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Darüşşafaka Tekfen, grubunda üçüncü olarak Avrupa'ya veda etti. Segafredo Virtus Bologna ise grubu ikinci tamamladı ve son 8'de, G Grubu'nu lider bitiren Fransa'nın Monaco takımı ile eşleşti.