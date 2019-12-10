Darüşşafaka Tekfen, Eurocup'ta bir üst tura yükseldi

Darüşşafaka Tekfen, 7Days Eurocup C Grubu 9'uncu maçında sahasında konuk ettiği İtalyan ekibi Germani Brescia Leonessa'ya 70-61 mağlup olmasına rağmen adını son 16 turuna yazdırdı.

Mücadeleye etkili başlayan Darüşşafaka, ilk periyodu 21-17 önde kapattı. 2'nci periyotta hem hücumda hem de savunmada çok daha iyi bir görüntü çizen deplasman ekibi, ilk yarıyı 42-33 önde tamamladı. 3'üncü çeyrekte toparlanan Darüşşafaka, son periyoda 2 sayılık farkla 53-51 geride girdi. Son periyotta Darüşşafaka Tekfen'i sadece 10 sayıda tutan Germani Brescia Leonessa, mücadeleden 70-61 galip ayrıldı. Darüşşafaka Tekfen bu sonuca rağmen adını 7Days Eurocup'ta bir üst tura yazdırmayı başardı.