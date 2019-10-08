Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen evinde galip!
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen evinde galip!

Darüşşafaka Tekfen evinde galip!

47 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen ile Fransa temsilcisi Nanterre 92, EuroCup C Grubu mücadelesinde Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi.

Darüşşafaka Tekfen evinde galip!, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen ile Fransa temsilcisi Nanterre 92, EuroCup C Grubu mücadelesinde Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi. Maç, iki ekibin de pota altından bulduğu basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, Lamb'ın etkili oyunuyla 10'-0'lık seri yakaladı ve 1'nci periyodu 23-13 önde kapattı. 2'nci periyodun son bölümünde Daçka, etkili bir oyun sergileyemese de devreye 42-34 önde gitti. 3'üncü periyotta 59-47'lik skorla üstünlüğünü koruyan yeşil siyahlı ekip, son periyotta savunmadaki ritmini kaybetti. Konuk ekip, 36'ncı dakikada farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 63-61. Son bölümde tekrar toparlanan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 72-65 galibiyetle ayrıldı.


Daçka, EuroCup C grubundaki bir sonraki maçını 16 Ekim Çarşamba günü İspanyol ekibi Joventut Badalona ile oynayacak.


SALON: Volkswagen Arena


HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan), Josip Radojkovic (Hırvatistan), Nick van den Broeck (Belçika)


DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 5, Lamb 9, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 16, Hamilton 15, Kartal Özmızrak 8, Mahir Agva 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Sinan Güler 5, Colson 2


NANTERRE 92: Chery 14, Butterfield 6, Smith 4, Cordinier, Ndoye 8, Bouquet 3, Moore 21, Oliver 3, Pansa 6


1'İNCİ PERİYOT: 23-13


DEVRE: 42-34


3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-47

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Volkswagen, Nanterre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hıncal Uluç: Fatih Terim istifa etmeli
Kolombiya Teknik Direktörü: Falcao'yu kadroya almadığımız için pişman değiliz Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayamayacak Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun hocası kovuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 00:38:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen evinde galip!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]