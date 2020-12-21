Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.
Darüşşafaka Ayhan Şahenk'te oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyeti bulunan Hereda San Pablo Burgos 5 puanla zirvede yer alırken, tek galibiyetli Darüşşafaka Tekfen 4 puanla 3. sırada yer alıyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek - Son Dakika Spor