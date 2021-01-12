Darüşşafaka Tekfen, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek

Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak

Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun