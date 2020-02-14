Darüşşafaka Tekfen finalde - Son Dakika

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar x, Alper Altuğ Köselerli x, Can Mavisu x
Darüşşafaka Tekfen: Browne x 2, Hamilton xx 8, Sinan Güler xx 8, Erkan Veyseloğlu x 2, Jones xx 8, Doğuş Özdemiroğlu xx 13, Berk Demir xx 8, Colson xx 11, Mahir Ağva x, Kartal Özmızrak xxx 25
Başantrenör: Selçuk Ernak
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xx 14, Harrison xx 15, Auguste xx 11, Poythress x 7, Göksenin Köksal xx 15, Ayberk Olmaz x 3, Can Korkmaz x 4, Ege Arar x, Hasan Emir Gökalp x 2
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 13-20 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
Devre: 37-38 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. Periyot: 56-50 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)