Darüşşafaka Tekfen, Gary Browne'ı kadrosuna kattı

Browne'ın geçen seneyi İsrail Winner Lig ve Porto Riko Ligi'nde geçirdiği aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:



"Oyuncumuz, Porto Riko'nun beklentilerin üzerine çıktığı Dünya Kupası'nda maç başına 9 sayı, 3,6 ribaund ve 4,6 asist ortalamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.



Kritik anlarda da sahne alan Browne, Tunus karşısında 4 saniye kala bulduğu basketle takımını turnuvada ilk 16'ya taşıyan isim oldu.



Avrupa sahnesinde de tecrübesi bulunan yeni transferimiz, geçen sene İroni Hai Motors formasıyla İsrail Ligi'nde 14 sayı, 4,8 ribaund ve 5 asistle, FIBA Avrupa Kupası'nda da 10 sayı, 4,2 ribaund ve 5,6 asistle oynadı."



