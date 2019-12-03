Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi

6 saat önce

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Darüşşafaka Tekfen, 2019-2020 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da oynayacağı tüm müsabakalarda, Europcar logolu şortlarla mücadele edecek.

Darüşşafaka Tekfen ile Europcar sponsorluk anlaşmasını yeniledi, System.String[]

Şirketten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Darüşşafaka Tekfen, 2019-2020 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da oynayacağı tüm müsabakalarda, Europcar logolu şortlarla mücadele edecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Darüşşafaka ile yenilemiş oldukları sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türk sporuna katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bir asırdır Türk gençlerine yaptığı yatırımın yanı sıra Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil eden Darüşşafaka Spor Kulübü ile sektörünün lider markalarından Europcar'ın iş birliğine sahne olacak 2019-2020 sezonunda yeni zaferler yaşayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:27 
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