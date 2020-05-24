Darüşşafaka Tekfen'in FIBA Şampiyonlar Ligi davetini kabul etmesi - Son Dakika

Darüşşafaka Tekfen'in FIBA Şampiyonlar Ligi davetini kabul etmesi

Darüşşafaka Kulübü İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan, gelecek sezondan itibaren Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeleri için FIBA'nın olağanüstü bir çaba harcadığını söyledi.

Darüşşafaka Kulübü İcra Kurulu Başkanı Cem Uğur Yelkalan, gelecek sezondan itibaren Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeleri için FIBA'nın olağanüstü bir çaba harcadığını söyledi.

Cem Uğur Yelkalan, FIBA tarafından Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları için yapılan teklifi kabul etmeleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

FIBA'nın iyi bir teklif yaptığını belirten Yelkalan, "FIBA, istediğimiz bazı şartları kabul ederek kalbimizi kazandı. FIBA ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladık. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Maddi açıdan bize katkıda bulunacak bir sözleşme oldu. FIBA, bizim için olağanüstü bir çaba gösterdi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve başka ülkelerden birkaç kulübün de FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediğini duyuyoruz. FIBA, bunu bir rüzgara döndürmek istiyor. Biz de bu rüzgarın başlangıcı olarak mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi veren Cem Uğur Yelkalan, "Maddi açından iyi bir katkı bulduğumuzu düşünüyoruz. Anlaşma 3+2 yıllık. Belirli bir başarı kriteri var. Kendi liginizde alacağınız sıralamaya göre katkı puanlarına sahip oluyorsunuz. FIBA'nın sıralamasına göre de ekstra gelirler olacak. FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi ile THY Avrupa Ligi'ni yakalamak istiyor. Müthiş bir atılım yapmış durumda. Birçok kulübü de bu şekilde bünyesine çekeceğine inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Avrupa Ligi kalmamızı istedi"

Cem Uğur Yelkalan, Avrupa Ligi yönetiminin bazı hatalarını kabul ettiğini ve kendilerini bırakmak istemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Avrupa Ligi ile duygusal bir görüşmemiz oldu. Avrupa Ligi yönetimi, bazı hatalarını düzelteceğini söyledi ve kalmamızı istedi. Ancak taraftarımız, Segafredo Virtus Bologna maçından önceki süreçte yapılanlara çok üzülmüştü. Bu süreç bize çok ağır geldi. Böyle bir karar verdik. Yeni bir maceraya atılacağız."

"Gençleşmeye ve altyapıya daha çok önem vereceğiz"

Cem Uğur Yelkalan, gelecek sezon genç oyunculara ve altyapıya daha çok önem vereceklerini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sebep olduğu mali sorunlar nedeniyle basketbol dünyasının değişim yaşayacağını vurgulayan Yelkalan, "Salgın süreci, dünya ekonomisini çok etkileyecek. Bu süreç basketbolu da çok değiştirecek. Türkiye Basketbol Federasyonunun yabancı sayısını azaltabileceğini tahmin ediyorum. Böylece kulüplerin genç ve altyapıdan gelen oyunculara ağırlık vereceğini düşünüyorum. Altyapı için çok uzun yıllardır emek harcıyoruz. Altyapıdan birçok oyuncumuza A takımda zaman zaman yer verdik. Gelecek sezon, gençleşmeye ve altyapıya daha çok önem vereceğiz. Türk basketboluna önemli isimler kazandıracağımızı düşünüyorum." dedi.

Darüşşafaka Tekfen'in gelecek sezon iddialı bir takım olacağının altını çizen Cem Uğur Yelkalan, şunları kaydetti:

"İddialı takımlar kurmayı seviyoruz. Basketbolu seven bir kulübüz. Küçük bütçelerle büyük işler yapan bir camiayız. Yolumuza 5 yabancı ile devam edebileceğimizi düşünüyorum. Mevcut kadromuzu koruyup, bunu gençlerle güçlendirme taraftarıyım. Rotasyonu genişletmek istiyoruz. Yeni yabancı oyuncular da gelecek. Bu sene altyapıya çok önem vermek istiyoruz. Altyapıyla beraber Türk basketbolunun geleceğinin şekilleneceği yıllar olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimize daha çok imkan verip, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli başarılara imza atmak istiyoruz."

Darüşşafaka Tekfen'in FIBA Şampiyonlar Ligi davetini kabul etmesi

Darüşşafaka, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen'in FIBA Şampiyonlar Ligi davetini kabul etmesi - Son Dakika Spor
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