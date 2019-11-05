Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Cedevita Olimpija!
6 saat önce
Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Yeşil-siyahlı ekip, grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
Cedevita Olimpija ise aldığı 5 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:03
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