Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Cedevita Olimpija!
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Cedevita Olimpija!

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Cedevita Olimpija!

6 saat önce

Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Cedevita Olimpija!, System.String[]

Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.


Yeşil-siyahlı ekip, grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.


Cedevita Olimpija ise aldığı 5 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.


Volkswagen, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:03 
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