Darüşşafaka Tekfen'in Konuğu Olympiakos
1 saat önce
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.
Darüşşafaka Tekfen
Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi'nin 15. haftasında yarın Yunanistan
'ın Olympiakos
ekibini konuk edecek. Volkswagen
Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.
Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: AA
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