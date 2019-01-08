Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen'in Rakibi Cska Moskova

Darüşşafaka Tekfen'in Rakibi Cska Moskova

37 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen'in Rakibi Cska Moskova, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

İstanbul'da Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Darüşşafaka Doğuş, 2 galibiyet ve 14 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 16 maçın 12'sini kazanan, 4'ünde mağlup olan CSKA Moskova ise üçüncü sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Avrupa, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Moskova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Belhanda'nın Fiyatını Belirledi: 8 Milyon Euro Fenerbahçe, Sionlu Orta Saha Kasami'yi Gözüne Kestirdi

Ersan'lı Milwaukee, Sahasında Utah Jazz'i 114-102 Mağlup Etti Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 10:42:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen'in Rakibi Cska Moskova
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]