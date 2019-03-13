Darüşşafaka Tekfen İspanya Deplasmanında
1 saat önce
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'ya konuk olacak.
Darüşşafaka Tekfen
, THY Avrupa
Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya
temsilcisi Herbalife Gran Canaria
'ya konuk olacak. Las Palmas
de Gran Canaria
şehrindeki Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.30'da başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 3 galibiyet, 22 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.
Ligde 6 galibiyet ve 19 mağlubiyet alan Herbalife Gran Canaria ise 14. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul
'da oynanan maçı Herbalife Gran Canaria 75-71 kazanmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: AA
Juventus'un Yıldızı Cristiano Ronaldo: İspanya'yı Özlemiyorum
Fenerbahçe Habib Diallo'nın Peşinde
Hollanda Basınından Bomba İddia: Wesley Sneijder, Eşi Yolanthe Cabau'ya Şiddet Uyguladı
Beşiktaş Karius'u Gözden Çıkardı