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Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında

1 saat önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya konuk olacak.

Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya konuk olacak.


Badalona Olimpik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.


Organizasyonda yaptığı ilk 2 maçı kazanan Darüşşafaka Tekfen, 6 takımın yer aldığı C Grubu'nda ilk sırada bulunuyor. İlk hafta maçında Cedevita Olimpija'yı 79-73 yenen yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakasında ise Nanterre 92'yi 72-65 mağlup etti.


Grupta çıktığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Joventut Badalona ise averajla 2. sırada yer alıyor.


İki takım ULEB Avrupa Kupası'nda 3. kez karşılaşacak. Organizasyonda 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Darüşşafaka Tekfen 75-65, İspanya'da oynanan karşılaşmayı ise Joventut Badalona 93-78 kazanmıştı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, İspanya, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:47 
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